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Первые тесты видеокарты RTX 5060 Ti — мощнее RTX 4060 Ti до 14%

Первые тесты видеокарты RTX 5060 Ti — мощнее RTX 4060 Ti до 14%
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Журналисты издания VideoCardz поделились результатами первых тестов видеокарты RTX 5060 Ti c 16 ГБ памяти. Устройство оказалось мощнее RTX 4060 Ti на 14%: по OpenCL графический ускоритель набрал 129,8 тыс. баллов, а по Vulkan — 122,5 тыс. баллов.

Тестирование происходило в приложении Geekbench в связке с материнской платой X780E и процессором Ryzen 7 9800X3D.

Предполагаемые характеристики RTX 5060 Ti

  • Процессор: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами
  • Тактовая частота: 2407 МГц
  • Память: 8/16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели
  • Разрядность шины: 128 бит
  • Пропускная способность: 448 ГБ/с
  • Энергопотребление: 180 Вт

Ожидается, что презентация видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti состоится в период с 14 по 20 апреля. Цена RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти должна составить $ 429.

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