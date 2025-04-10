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ESL One Raleigh. Плей-офф. День 4
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
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Расписание игр четвертого дня ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 — все игры четверга, 10 апреля

Расписание первого дня плей-офф ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн
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Сегодня, 10 апреля, в США начинается финальная стадия престижного чемпионата ESL One Raleigh 2025 по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн.

В четверг команды верхней сетки разыграют два места в финале и гарантированные места в топ-3 по итогам чемпионата. Матчи нижней сетки пройдут уже в пятницу

Права на трансляции матчей ESL One Raleigh 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание игр ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 на 10 апреля:

  • 19:00. Верхняя сетка, полуфинал. PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 22:30. Верхняя сетка, полуфинал. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).

Все матчи турнира на русском языке можно бесплатно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на каналах студии Paragon на Twitch и YouTube.

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