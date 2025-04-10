Четыре российские команды сыграют BLAST Slam III по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн
Организаторы турнира BLAST Slam III по Dota 2 огласили список участников LAN-турнира в Копенгагене. Как и в первых двух сезонах, за призовой фонд в размере $ 1 млн будут сражаться 10 приглашённых команд.
В список вошли по четыре команды из России и Европы, а также два китайских коллектива.
Участники BLAST Slam III по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- Tundra Esports (Европа);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия);
- Aurora Gaming (Россия);
- Xtreme Gaming (Китай);
- BetBoom Team (Россия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- PARIVISION (Россия);
- Team Tidebound (Китай).
Турнир пройдёт в студии в Дании с 5 по 11 мая. Чемпион получит $ 400 тыс. — из них $ 300 тыс. разделит пятёрка игроков, а $ 100 тыс. отправятся напрямую в клуб.
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