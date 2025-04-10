Четыре российские команды сыграют BLAST Slam III по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн

Организаторы турнира BLAST Slam III по Dota 2 огласили список участников LAN-турнира в Копенгагене. Как и в первых двух сезонах, за призовой фонд в размере $ 1 млн будут сражаться 10 приглашённых команд.

В список вошли по четыре команды из России и Европы, а также два китайских коллектива.

Участники BLAST Slam III по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Европа);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия) ;

; Aurora Gaming (Россия) ;

; Xtreme Gaming (Китай);

BetBoom Team (Россия) ;

; Gaimin Gladiators (Европа);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Tidebound (Китай).

Турнир пройдёт в студии в Дании с 5 по 11 мая. Чемпион получит $ 400 тыс. — из них $ 300 тыс. разделит пятёрка игроков, а $ 100 тыс. отправятся напрямую в клуб.