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Аниме по Devil May Cry продлили на второй сезон

Аниме по Devil May Cry продлили на второй сезон
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Компания Nertflix объявила о продлении аниме по Devil May Cry на второй сезон. Анонсирующий постер продолжения авторы опубликовали в соцсети X (ранее Twitter). Подробности пока не раскрываются.

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Сроки и дата выхода второго сезона ещё неизвестна.

Анонсирующий постер

Фото: Netflix

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