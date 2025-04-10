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Комедийный сериал «Искусство соблазна» с Лизой Моряк выйдет 18 апреля

Комедийный сериал «Искусство соблазна» с Лизой Моряк выйдет 18 апреля
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Кинокомпания братьев Андреасян объявила, что комедийный сериал «Искусство соблазна» выйдет 18 апреля. Также авторы опубликовали новый постер шоу.

Проект расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличённый в измене, распознаёт «развод» и решает мстить.

Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который ещё занял кресло режиссёра. Сериал «Искусство соблазна» будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

Постер

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

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