Комедийный сериал «Искусство соблазна» с Лизой Моряк выйдет 18 апреля

Кинокомпания братьев Андреасян объявила, что комедийный сериал «Искусство соблазна» выйдет 18 апреля. Также авторы опубликовали новый постер шоу.

Проект расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличённый в измене, распознаёт «развод» и решает мстить.

Продюсерами проекта выступили Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который ещё занял кресло режиссёра. Сериал «Искусство соблазна» будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

Постер