Хардкорный режим в Kingdom Come: Deliverance 2 добавят 15 апреля

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 объявили, что хардкорный режим появится в игре уже 15 апреля. Также авторы опубликовали стильный арт.

Хардкорный режим добавят в средневековую RPG вместе с бесплатным патчем

Фото: Warhorse Studios

Данный режим призван усложнить геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 для тех, кому мало реализма базовой игры. Подобный режим был и в первой части — геймеры его полюбили. Игрокам дадут выбрать три перка (можно и больше), которые усложнят прохождение. С перками Индржих будет чаще хотеть есть и спать, а также будет быстрее загрязнять одежду и слабее сражаться.

Полное описание всех изменений создатели раскроют в день выхода. Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PS5, Xbox Series и ПК.