Военная драма «Солдатская мать» выйдет 1 мая — первый трейлер

Вышел первый трейлер военно-драматического сериала «Солдатская мать». Из ролика стало известно, что премьера шоу состоится 1 мая. Проект будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Видео доступно на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат Kion.

Согласно синопсису, московский журналист приезжает в хутор Первомайский, чтобы по заданию редакции взять интервью у Ефросиньи Семёновой — матери-героини, потерявшей на войне девять сыновей. За долгими разговорами ему открывается мужество и героизм каждого сына, а также несокрушимая сила духа Ефросиньи.

В актёрский состав вошли Анна Каменкова («Молодая жена»), Михаил Тройник («Вызов»), Михаил Тарабукин («Кухня»), Евгений Шириков («Золотая кровь. Чёрный Орлов») и другие. Кресло режиссёра занял Давид Дадунашвили, работавший над «Везёт» и «Золотой ордой».