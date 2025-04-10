Юра Борисов заключил контракт с крупным агентством в Голливуде

Как сообщают журналисты издания Variety, российский актёр Юра Борисов заключил контракт с крупным агентством в Голливуде. Теперь номинанта на «Оскар» представлять во всех сферах будет компания United Talent Agency (UTA).

Отмечается, что с UTA также работают Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс, Молли Шэннон, Брук Шилдс, Вигго Мортенсен и другие голливудские звёзды. Однако на международной Борисова продолжат представлять агентства ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Последняя работа Юры Борисова — лента «Пророк. История Александра Пушкина». Картина рассказывает историю жизни великого поэта и стремится показать великого творца таким, каким его не знал никто.