Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Юра Борисов заключил контракт с крупным агентством в Голливуде

Юра Борисов заключил контракт с крупным агентством в Голливуде
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Variety, российский актёр Юра Борисов заключил контракт с крупным агентством в Голливуде. Теперь номинанта на «Оскар» представлять во всех сферах будет компания United Talent Agency (UTA).

Отмечается, что с UTA также работают Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс, Молли Шэннон, Брук Шилдс, Вигго Мортенсен и другие голливудские звёзды. Однако на международной Борисова продолжат представлять агентства ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Последняя работа Юры Борисова — лента «Пророк. История Александра Пушкина». Картина рассказывает историю жизни великого поэта и стремится показать великого творца таким, каким его не знал никто.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android