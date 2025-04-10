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Анонсировано полное издание серии The Last of Us

Анонсировано полное издание серии The Last of Us
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Анонсировано The Last of Us Complete — полное издание одноимённой серии игр от Naughty Dog. Комплект включает в себя ремейк первой части и ремастер второй. Бандл уже доступен для покупки в PS Store для PS5.

Видео доступно на YouTube-канале Naughty Dog. Права на видео принадлежат Sony.

Ко всему прочему, The Last of Us Complete получит и физическое издание. Помимо самих игр, в него войдут стилбук, четыре литографии, комикс American Dreams и благодарственное письмо от геймдиректора Нила Дракманна.

Физическое издание The Last of Us Complete появится в продаже 10 июля, однако до России оно доберётся позже.

Фото: Naughty Dog

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