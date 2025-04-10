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Педро Паскаль и Ванесса Кирби — на новых кадрах из фильма «Фантастической четвёрки»

Педро Паскаль и Ванесса Кирби — на новых кадрах из фильма «Фантастической четвёрки»
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры из фильма «Фантастическая четвёрка». На них оказались изображены центральные персонажи супергеройской ленты в различных локациях.

Сюжет будущей картины расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Мировая премьера фильма состоится 25 июля.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

Фото: Entertainment Weekly/Marvel

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