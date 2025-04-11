Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оскар» с 2027 года введёт новую номинацию

«Оскар» с 2027 года введёт новую номинацию
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Variety, на «Оскаре» наконец-то появится номинация, которая удостоит честь каскадёров, работающих в кино и выполняющих опасные трюки. На церемонии введут категорию «Лучшие трюки».

Случится это в 2027 году на юбилейной, 100-й церемонии «Оскара». Вероятно, в номинацию будут включать лучших каскадёров, которые выполняли трюки в лентах. Свои комментарии касательно новой категории оставили генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг.

С первых дней существования кинематографа трюки были неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что чествуем новаторскую работу этих технических и творческих специалистов, и поздравляем их с тем, что они посвятили себя этому важному событию.

Правила отбора и голосования объявят в 2027 году.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android