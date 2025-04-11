«Оскар» с 2027 года введёт новую номинацию

По данным издания Variety, на «Оскаре» наконец-то появится номинация, которая удостоит честь каскадёров, работающих в кино и выполняющих опасные трюки. На церемонии введут категорию «Лучшие трюки».

Случится это в 2027 году на юбилейной, 100-й церемонии «Оскара». Вероятно, в номинацию будут включать лучших каскадёров, которые выполняли трюки в лентах. Свои комментарии касательно новой категории оставили генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг.

С первых дней существования кинематографа трюки были неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что чествуем новаторскую работу этих технических и творческих специалистов, и поздравляем их с тем, что они посвятили себя этому важному событию.

Правила отбора и голосования объявят в 2027 году.