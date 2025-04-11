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Появился первый постер фильма «Эддингтон» режиссёра «Солнцестояния» Ари Астера

Появился первый постер фильма «Эддингтон» режиссёра «Солнцестояния» Ари Астера
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В Сети опубликовали первый постер фильма «Эддингтон» режиссёра «Солнцестояния» Ари Астера. На постере можно увидеть трёх буйволов, один из которых кубарем катится с горы.

Фото: A24

В ленте сыграют и другие современные звёзды Голливуда: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Остин Батлер («Дюна») и Люк Граймс («Снайпер»). Режиссёром, сценаристом и продюсером ленты выступает Ари Астер, известный по недавней драме «Все страхи Бо» и триллеру «Солнцестояние».

«Эддингтон» — современный вестерн, который расскажет о шерифе с большими амбициями из маленького городка в штате Нью-Мексико. Других подробностей о картине пока нет.

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