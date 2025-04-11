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Анна Хилькевич отреагировала на скандал, связанный с Кристиной Асмус и сериалом «Склиф»

Анна Хилькевич отреагировала на скандал, связанный с Кристиной Асмус и сериалом «Склиф»
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Пару дней назад стало известно о том, что актрису Кристину Асмус якобы выгнали со съёмок сериала «Склиф» из-за неподобающего поведения. Информацию распространило издание Mash, и пока что это единственное подтверждение.

На скандал с Асмус отреагировала актриса Анна Хилькевич, известная по «Универу». По её словам, любой артист должен соблюдать дисциплину и строго выполнять свои задачи. Хилькевич не хочет верить в историю с Асмус и надеется, что она фейковая.

Для меня артисты, хоть и творческие личности, но внутри они должны быть «солдатами», которые вне зависимости от настроения, обстоятельств, состояний должны исполнять свои обязательства. Надеюсь, у Кристины всё хорошо и всё это лютый хайп и пасквиль.

Сама Асмус до сих пор не прокомментировала скандал.

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