Новые «Герои меча и магии» выйдут в ранний доступ летом 2025 года

Разработчики новой части «Героев меча и магии», которая на английском языке называется Heroes of Might & Magic: Olden Era, объявили, что игра выйдет в ранний доступ летом этого года. Точную дату при этом не назвали, но хотя бы раскрыли сезон релиза.

Сезон релиза озвучили в новом трейлере тайтла, в котором также показали новые фракции и прочее.

Видео доступно на YouTube-канале Unfrozen Official. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Heroes of Might & Magic: Olden Era анонсировали на gamescom 2024. Это новая часть знаменитой серии стратегий «Герои меча и магии». За разработку отвечает недавно созданная студия Unfrozen, в которой трудятся в том числе создатели знаменитых пятых «Героев» от команды Nival.