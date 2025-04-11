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Утекла дата релиза Mafia: The Old Country — новая «Мафия» выйдет 8 августа

Утекла дата релиза Mafia: The Old Country — новая «Мафия» выйдет 8 августа
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Похоже, разработчики Mafia: The Old Country из Hangar 13 случайно раскрыли дату релиза игры. Они опубликовали в блоге игры в Steam сообщение с призывом смотреть трансляцию PAX East, которая запланирована на 8 мая. В конце поста указали, что игра выйдет 8 августа.

Скорее всего, это утечка, поскольку в публикации говорится о том, что игроки могут оформить предзаказ на всех платформах, хотя его, очевидно, ещё нигде не открыли. Скорее всего, раскрыть дату релиза как раз хотели на PAX East.

Фото: Steam

События игры развернутся на Сицилии в начале XX века, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафии», только начала формироваться.

Релиз экшена состоится на PS5, Xbox Series и ПК.

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