В сериале Netflix «Гордость и предубеждение» сыграют Эмма Коррин и Оливия Колман

Издание Deadline сообщило, что в сериале Netflix «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин сыграют Эмма Коррин и Оливия Колман, известные по «Короне» и «Дряни» соответственно. Эмма сыграет в шоу Элизабет Беннет, а Оливия перевоплотится в образ миссис Беннет.

Шоу расскажет о пяти сёстрах из английской семьи землевладельцев, которые сталкиваются с проблемами брака, морали и неправильных представлений. Главной героиней выступает Элизабет Беннет, которая вместе с мистером Дарси переступают через свои гордость и предубеждение, чтобы быть друг с другом.

За проект отвечает Долли Элдертон, сценаристка «Всё, что я знаю о любви», вышедшего несколько лет назад на Peacock.

Даты начала съёмок или выхода у шоу пока что нет.