Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В сериале Netflix «Гордость и предубеждение» сыграют Эмма Коррин и Оливия Колман

В сериале Netflix «Гордость и предубеждение» сыграют Эмма Коррин и Оливия Колман
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что в сериале Netflix «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин сыграют Эмма Коррин и Оливия Колман, известные по «Короне» и «Дряни» соответственно. Эмма сыграет в шоу Элизабет Беннет, а Оливия перевоплотится в образ миссис Беннет.

Шоу расскажет о пяти сёстрах из английской семьи землевладельцев, которые сталкиваются с проблемами брака, морали и неправильных представлений. Главной героиней выступает Элизабет Беннет, которая вместе с мистером Дарси переступают через свои гордость и предубеждение, чтобы быть друг с другом.

За проект отвечает Долли Элдертон, сценаристка «Всё, что я знаю о любви», вышедшего несколько лет назад на Peacock.

Даты начала съёмок или выхода у шоу пока что нет.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android