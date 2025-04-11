«Очень нужная картина»: Никита Михалков — о фильме «Кракен» с Александром Петровым

В интервью изданию ТАСС известный российский режиссёр Никита Михалков высказался о российском фильме «Кракен», который совсем недавно начали крутить в прокате.

По словам Михалкова, эта лента сегодня «очень нужна стране», и к тому же она не показывает флот с плохой стороны.

Эта картина очень нужная, особенно сегодня, когда мы переживаем очень ответственные времена для нашей страны — и не только для нашей страны. Все мы знаем, как в течение долгих лет унижалась армия, унижался флот, когда мы повелись на посулы, что где-то там — настоящее, хорошее, правильное, а у нас здесь всё не так.

Фильм «Кракен» снял режиссёр Николай Лебедев, известный картинами «Экипаж» и «Легенда №17».