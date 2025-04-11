Режиссёр «Заклятия» Джеймс Ван снимет фильм по Dead Space — инсайдер

По данным инсайдера MyTimeToShineHello, Джеймс Ван, известный по хоррор-франшизам «Астрал», «Заклятие» и «Пила», снимет фильм по культовому хоррору Dead Space.

За сценарий ленты якобы будет отвечать Грегори Уэлдман, который работал над сериалами «Области тьмы» и «Зверинец». Подтверждений информации пока нет, поскольку она исходит от инсайдера, но забавно, что ещё в 2023 году другой инсайдер, Дэниел Рихтман, тоже говорил про Джеймса Вана в качестве режиссёра экранизации.

Dead Space рассказывает про инженера Айзека Кларка, который застревает на корабле «Ишимура», и он вынужден вступить в борьбу с чудовищами-некроморфами, чтобы спасти свою жизнь. Игра стала культовой и полюбилась как критикам, так и геймерам.