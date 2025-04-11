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Вышел трейлер сериала «Прогулки с динозаврами» от BBC — шоу вернётся уже в мае

Вышел трейлер сериала «Прогулки с динозаврами» от BBC — шоу вернётся уже в мае
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Компания BBC представила первый трейлер сериала «Прогулки с динозаврами». Шоу о знаменитых вымерших животных вернётся в мае в онлайн-кинотеатре iPlayer и телеканале BBC — спустя 25 лет после запуска оригинального проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Новые эпизоды «Прогулок с динозаврами» расскажут драматические истории отдельных динозавров, останки которых до сих пор находят ведущие мировые охотники за животными. Благодаря передовым научным достижениям эксперты могут более точно, чем когда-либо прежде, определить, как жили, охотились, сражались и умирали эти доисторические существа.

Всего в продолжение войдёт шесть эпизодов — по 50 минут каждый. Среди анонсированных динозавров точно появятся спинозавр (огромный хищник), юный трицератопс и лусотитан.

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