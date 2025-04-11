Сериал «Урок» с Юрой Борисовым стартует 25 апреля — большой трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил полноценный трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым. Премьера драматического шоу состоится уже 25 апреля, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Урок» расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

Вместе с Юрой Борисовым в сериале также снялись Даниил Воробьёв («Гром: Трудное детство»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Полина Денисова («Папины дочки»), Аюш Очир-Горяев («Нулевой пациент») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

Постер сериала «Урок»