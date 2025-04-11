Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет 19 февраля 2026 года

«Кинопоиск» объявил дату премьеры фильма «Король и Шут. Навсегда». Ленту выпустят 19 февраля 2026 года: в этот день фильм выйдет в кинотеатрах, а позже появится на самом «Кинопоиске».

Напомним, сюжет ленты расскажет о том, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут», который вышел на экраны весной 2023 года. К своим ролям вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв.