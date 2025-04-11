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Amazon работает над новой адаптацией романа «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Amazon работает над новой адаптацией романа «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
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По данным издания Variety, Amazon запустила в работу сериальную адаптацию романа «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Даты старта съёмок и примерной даты релиза пока что нет.

Сюжет романа рассказывает о воинах Ли Мубае и Юй Шулень, которые в силу обстоятельств не могут быть вместе. Новая адаптация будет основана на этом же сюжете.

Проект Amazon не первая адаптация романа. Одной из самых известных его экранизаций стал вышедший в 2000 году фильм Энга Ли. Главные роли в нём сыграли Чоу Юнь-Фат и Мишель Йео, а сама картина получила четыре «Оскара».

Сценаристом и исполнительным продюсером адаптации выступит Джейсон Нинг, а Рон Д. Мур — исполнительным продюсером вместе с Мэрил Дэвис.

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