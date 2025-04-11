Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые популярные сериалы в России в начале 2025 года: Игра в кальмара, Ландыши, Поднятие уровня в одиночку и другие

«Ландыши» стал самым популярным отечественным сериалом в России в начале 2025 года
Комментарии

«Кинопоиск» представил рейтинг самых популярных сериалов за первый квартал 2025 года. В список вошли самые актуальные шоу для российских зрителей в период с 1 января по 31 марта. Статистика велась на основе запросов россиян в поисковых сервисах и других данных о вовлечённости.

Так, первые два места занимают азиатские хиты — второй сезон «Игры в кальмара» от Netflix и второй сезон аниме «Поднятие уровня в одиночку». На третьем месте расположилась российская мелодрама «Ландыши: Такая нежная любовь», получившая 3684 баллов интереса.

В десятку самых популярных шоу также вошли «Аутсорс», аниме «Монолог фармацевта», ситком «Универ» и турецкая драма «Гюльджемаль».

Самые популярные сериалы в России с 1 января по 31 марта 2025 года

Самые популярные сериалы в России с 1 января по 31 марта 2025 года

Фото: «Кинопоиск»

Материалы по теме
Всё, что известно о втором сезоне «Ландыши: Такая нежная любовь»
Всё, что известно о втором сезоне «Ландыши: Такая нежная любовь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android