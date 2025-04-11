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«Слышал вещи и похуже»: Дональд Трамп — о сокращении показов фильмов из США в Китае

«Слышал вещи и похуже»: Дональд Трамп — о сокращении показов фильмов из США в Китае
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10 апреля правительство Китая объявило о сокращении показов американских фильмов в стране. Подобное заявление чиновники сделали на фоне резкого повышения тарифов для китайских товаров в США, которые теперь облагаются пошлиной в размере 125%.

Через несколько часов президент США Дональд Трамп прокомментировал новость. Во время пресс-конференции с журналистами он с улыбкой на лице заявил, что слышал некоторые вещи и похуже.

Я слышал вещи и похуже.

В последние годы сборы американских фильмов в Китае неуклонно падали из-за роста популярности отечественных проектов. Тем не менее сейчас в топе местных чартов находится фильм «Minecraft в кино», который заработал в стране уже около $ 15 млн. Снимут ли китайские кинотеатры фильм с проката, неизвестно.

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