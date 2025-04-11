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Актёр Сэмюэл Л. Джексон сыграет в кровавом вестерне «Человек войны»

Актёр Сэмюэл Л. Джексон сыграет в кровавом вестерне «Человек войны»
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Издание Deadline сообщило, что актёр Сэмюэл Л. Джексон сыграет главную роль в кровавом вестерне «Человек войны». Дистрибьютором ленты выступит кинокомпания Paramount Pictures.

Сюжет расскажет про генерала в отставке, который после смерти жены возвращается в родной городок в сельской Джорджии. Там он сталкивается с разрушительными переменами — коррупцией и расизмом. Город теперь контролирует жадный миллиардер, наживающийся на местных жителях. Герой решает вступить в борьбу и использует свой опыт, чтобы дать отпор злу.

Режиссёром и одним из продюсеров выступит Тим Стори, снявший ленту «Том и Джерри», а сценарий написал Шелдон Тёрнер.

Даты выхода у проекта пока нет.

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