В Marvel Rivals стартовал второй сезон с Эммой Фрост, новой картой и боевым пропуском

Китайская компания NetEase выпустила большой патч для супергеройского экшена Marvel Rivals. В сетевой игре стартовал полноценный второй сезон поддержки, он продлится до 23 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Вместе со стартом второго сезона в Marvel Rivals добавили Эмму Фрост из Фантастической четвёрки — она выступает в роли танка. Вместе с ней в игре также появилась новая карта «Кракоа» — это обособленный остров, страдающий от хрональной энергии.

Вместе с Эммой во втором сезоне добавили множество новых косметических предметов, свежий боевой пропуск и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.