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Дэвид Теннант мог отказаться от роли в сериале «Доктор Кто» по совету своего агента

Дэвид Теннант мог отказаться от роли в сериале «Доктор Кто» по совету своего агента
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Актёр Дэвид Теннант остаётся одним из самых популярных исполнителей роли Доктора в сериале «Доктор Кто». Британец исполнял роль загадочного пришельца на протяжении трёх сезонов и возвращался к ней спустя годы, однако в начале 2000-х артист мог отказаться от столь знакового проекта.

Как рассказал Теннант в недавнем выпуске собственного подкаста, в 2005 году продюсеры BBC и шоураннер «Доктора Кто» Расселл Т. Дэвис обратились к нему и предложили сыграть главную роль в шоу. Это произошло ещё до выхода первого сезона перезапуска, который быстро покинул Кристофер Экклстон. Агент Теннанта отговаривал актёра от участия в проекте, однако он в конечном итоге решил рискнуть и согласился.

После звонка мне пришлось обдумать всё произошедшее, и в то время у меня был агент, который сказал мне: «Не лезь в это, ничего не получится». Мой бывший блестящий агент тогда сказала мне: «Откажись от роли, она потом будет висеть у тебя на шее».

Теннант также вспомнил, что играть Доктора Кто было тяжело, ведь никто не мог дать ему хотя бы какие-то советы. В итоге актёр создал свою версию таинственного пришельца, которую фанаты шоу любят спустя 20 лет.

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