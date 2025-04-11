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Драматический фильм «Память сердец» выйдет в России 12 июня — русский трейлер

Драматический фильм «Память сердец» выйдет в России 12 июня — русский трейлер
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Вышел дублированный трейлер драматического фильма «Память сердец». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 12 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Crea SGR.

Согласно синопсису, талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не даёт ему покоя. Когда-то он был влюблён в Селию, однако судьба их разлучила. Однако спустя несколько лет Хуан делает всё, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.

В актёрский состав вошли Марио Касас («Невидимый гость»), Мишель Дженнер («Изабелла»), Энцо Оливер («Валерия») и другие. Кресло режиссёра заняла Ольга Осорио («Прыжок в будущее»).

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