Расписание выхода сериала «Урок» с Юрой Борисовым
Уже 25 апреля состоится премьера сериала «Урок» — нового оригинального проекта Okko. Шоу расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 13 июня.
Расписание выхода сериала «Урок» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 апреля
|2-я серия
|2 мая
|3-я серия
|9 мая
|4-я серия
|16 мая
|5-я серия
|23 мая
|6-я серия
|30 мая
|7-я серия
|6 июня
|8-я серия
|13 июня
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