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Сериал Урок от Окко с Борисовым (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Урок» с Юрой Борисовым
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Уже 25 апреля состоится премьера сериала «Урок» — нового оригинального проекта Okko. Шоу расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 13 июня.

Расписание выхода сериала «Урок» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 апреля
2-я серия2 мая
3-я серия9 мая
4-я серия16 мая
5-я серия23 мая
6-я серия30 мая
7-я серия6 июня
8-я серия13 июня
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