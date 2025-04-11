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В Call of Duty добавили Джея и Молчаливого Боба из фильмов Кевина Смита

В Call of Duty добавили Джея и Молчаливого Боба из фильмов Кевина Смита
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В Call of Duty добавили культовых персонажей Джея и Молчаливого Боба из вселенной View Askewniverse. Герои получат по две вариации скинов: классический и альтернативный с яркими костюмами. В честь коллаборации разработчики шутера опубликовали тематический трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Также в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone появилось несколько раскрасок для оружия. Наборы с персонажами продаются во внутриигровом магазине за донатную валюту.

Ранее Call of Duty: Warzone отпраздновала своё пятилетие. В честь этого авторы вернули в шутер «Верданск» — легендарную оригинальную карту.

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