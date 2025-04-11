Опубликован первый кадр фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова

Кинокомпания Bac Films опубликовала первый кадр из фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле». Режиссёром картины выступил Кирилл Серебренников («Изображая жертву», «Ученик»).

Будущая лента расскажет о судьбе нацистского врача Йозефа Менгеле, сбежавшего от правосудия после Второй мировой войны. Главную роль в фильме исполнил Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Мастер и Маргарита»).

Впервые ленту «Исчезновение Йозефа Менгеле» покажут в рамках Каннского кинофестиваля. Мероприятие пройдёт с 13 по 24 мая. Дата выхода картины в широкий прокат пока не раскрывается. Доберётся ли новый фильм Серебренникова до кинотеатров России, тоже неизвестно.

Первый кадр