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Опубликован первый кадр фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова

Опубликован первый кадр фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова
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Кинокомпания Bac Films опубликовала первый кадр из фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле». Режиссёром картины выступил Кирилл Серебренников («Изображая жертву», «Ученик»).

Будущая лента расскажет о судьбе нацистского врача Йозефа Менгеле, сбежавшего от правосудия после Второй мировой войны. Главную роль в фильме исполнил Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Мастер и Маргарита»).

Впервые ленту «Исчезновение Йозефа Менгеле» покажут в рамках Каннского кинофестиваля. Мероприятие пройдёт с 13 по 24 мая. Дата выхода картины в широкий прокат пока не раскрывается. Доберётся ли новый фильм Серебренникова до кинотеатров России, тоже неизвестно.

Первый кадр

Фото: Andrejs Strokins

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