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Продажи билетов в кино в России упали до минимума за последние три года

Продажи билетов в кино в России упали до минимума за последние три года
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Как сообщают журналисты издания РБК, продажи билетов в кино в России упали до минимума за последние три года. В первом квартале 2025 года в кино сходили лишь 39,3 млн зрителей — это один из худших показателей с 2014 года (34,6 млн зрителей за квартал).

Однако в денежном эквиваленте первый квартал 2025 года, наоборот, стал для российского кинобизнеса одним из самых успешных. Выручка от продажи билетов составила 17,3 млрд рублей — больший показатель был только в 2024 году.

Отмечается, что такие высокие кассовые сборы при падении посещаемости обусловлены повышением цен на билеты. Так, например, если в первом квартале 2014 года билет в кино в России стоил около 260 рублей, то в 2025 году цена выросла до 438 рублей.

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