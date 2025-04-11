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Стартовал сериал «Друзья и соседи» cо звездой «Безумцев» Джоном Хэммом

Стартовал сериал «Друзья и соседи» cо звездой «Безумцев» Джоном Хэммом
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В онлайн-кинотеатре Apple TV+ стартовал сериал «Друзья и соседи» со звездой «Безумцев» Джоном Хэммом. Для просмотра уже доступны первые два эпизода шоу с русскими субтитрами.

Проект рассказывает о состоятельном менеджере Эндрю Купере, в жизни которого наступает чёрная полоса: он узнаёт об измене жены, разводится, теряет работу и дом. Теперь ему приходится стать вором и красть ценности из элитных домов своих бывших соседей.

Также в актёрский состав вошли Аманда Пит («Гриффин и Феникс: На краю счастья»), Оливия Манн («Железный человек 2»), Хун Ли («Воин») и другие. Режиссёром нескольких эпизодов выступил Крейг Гиллеспи («Круэлла»)

Всего в первый сезон войдёт девять эпизодов. Премьера финала состоится 30 мая.

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