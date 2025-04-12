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Фильм «Minecraft в кино» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Minecraft в кино» вышел в кинотеатрах России
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4 апреля состоялась мировая премьера фильма «Minecraft в кино» — экранизации культовой видеоигры студии Mojang. Спустя восемь дней после премьеры картина также появилась в большинстве киносетей России.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

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