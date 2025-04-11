Стартовал четвёртый сезон сериала «Хитрости» с Джин Смарт

В стриминговом сервисе HBO Max стартовал четвёртый сезон комедийного сериала «Хитрости» с Джин Смарт («Сама жизнь», «Мейр из Исттауна»). Для просмотра доступны первые два эпизода продолжения.

Шоу рассказывает о легендарной комедиантке Деборе Вэнс, которая всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь из Лос-Анджелеса высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.

Также в актёрский состав вошли Ханна Эйнбиндер («Джулия»), Роуз Абду («Доброй ночи и удачи»), Карл Клемонс-Хопкинс, («Полиция Чикаго») Марк Инделикато («Красотки в Кливленде») и другие.

В четвёртый сезон войдёт девять эпизодов. Премьера финала состоится 29 мая.