В WhatsApp добавили статус «В Сети» для участников групп

Разработчики WhatsApp выпустили для мессенджера крупное обновление. Апдейт добавил множество свежих функций. К примеру, участники групп смогут посмотреть статус «В Сети» других пользователей, чтобы узнать, сколько из них сейчас находятся онлайн.

Фото: WhatsApp

Создатели WhatsApp также поработали и над звонками: пользователи iPhone теперь могут увеличить жестом своё и чужое изображение во время видеозвонка, улучшено общее качество видеозвонков, и появилась возможность добавить третьего участника в текущий звонок прямо из чата.

Ко всему прочему, в каналы добавили опцию расшифровки голосовых сообщений. Ещё создавать мероприятия можно не только в группах, но и в личных чатах.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.