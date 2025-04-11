Стала известна причина смерти актёра Вэла Килмера

1 апреля в возрасте 65 лет умер актёр Вэл Килмер. Тогда журналисты сообщали, что мужчина скончался из-за пневмонии, однако теперь стала известна точная причина.

В документе департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес говорится, что смерть Килмера наступила в результате острой гипоксемической дыхательной недостаточности, хронической дыхательной недостаточности и плоскоклеточной карциномы основания языка. Среди сопутствующих факторов отмечаются недоедание и трахеокожный свищ.

Фанатам комиксов и супергероики Вэл известен по роли Бэтмена в ленте «Бэтмен навсегда». Помимо неё, он также сыграл в фильмах «Схватка», «Дежавю», «Вэл», «Настоящая любовь» и во многих других проектах.