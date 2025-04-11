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Последний патч для Baldur's Gate 3 с кроссплеем и подклассами выйдет 15 апреля

Последний патч для Baldur's Gate 3 с кроссплеем и подклассами выйдет 15 апреля
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Разработчики Baldur’s Gate 3 из Larian Studios объявили, что восьмой патч для игры выйдет 15 апреля — он станет последним. Также в честь данного события авторы тайтла проведут прямую трансляцию, которая стартует 16 апреля.

Ожидается, что восьмой патч привнесёт в Baldur’s Gate 3 продвинутый фоторежим, 12 подклассов, кроссплей между разными платформами и множество других плюшек. Подрробный список изменений разработчики раскроют ближе к выходу обновления.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от рядовых геймеров.

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