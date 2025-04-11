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Флоренс Пью прыгнула со второго самого высокого здания в мире для нового фильма Marvel

Флоренс Пью прыгнула со второго самого высокого здания в мире для нового фильма Marvel
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Компания Marvel опубликовала ролик со съёмок фильма «Громовержцы». В нём актриса Флоренс Пью прыгнула с небоскрёба Merdeka 118 — второго самого высокого здания в мире высотой 679 метров.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Также главные роли в ленте исполнили Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

Мировая премьеры ленты состоится уже 2 мая.

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