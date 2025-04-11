Автор «Андора»: по «Звёздным войнам» готовится хоррор

Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой пообщался с журналистами издания Business Insider. В ходе разговора шоураннер заявил, что Disney работает над хоррором по вселенной «Звёздных войн».

Правда, Гилрой не уточнил, в каком формате будет выполнен проект: фильма или сериала. Сама Disney пока никак не прокомментировала слова шоураннера.

Они этим занимаются [хоррор-проектом по «Звёздным войнам»]… Думаю, что работа над ним уже идёт, да.

Второй сезон «Андора» стартует уже 22 апреля в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».