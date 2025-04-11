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Zenless Zone Zero выйдет на Xbox Series в июне

Zenless Zone Zero выйдет на Xbox Series в июне
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Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail выйдет на Xbox Series в июне. Точная дата пока не раскрывается. Релиз состоится одновременно с выпуском крупного апдейта версии 2.0.

Порт для Xbox Series получит улучшенную производительность, трассировку лучей, HDR, режим работы в 4K-разрешении при 60 FPS, а также поддержку функции Quick Resume. Благодаря последней игроки смогут мгновенно переключаться между несколькими активными играми.

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров и угрожают городу.

Сейчас Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5 и мобильных устройствах.

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