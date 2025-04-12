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Warner Bros. выпустит «Minecraft в кино 2» и «Битлджус 3»

Warner Bros. выпустит «Minecraft в кино 2» и «Битлджус 3»
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Руководители кинонаправления студии Warner Bros. Майк де Лука и Пэм Эбди дали большое интервью изданию Deadline. В нём топ-менеджеры рассказали об успехах компании в последние годы и раскрыли некоторые планы на будущее.

Как оказалось, в WB очень ценят свои недавние финансовые успехи. В студии уже работают над хоррор-комедией «Битлджус 3» Тима Бёртона и «Minecraft в кино 2» — продолжением экранизации культовой видеоигры шведской команды Mojang. Работа над обоими проектами пока на ранней стадии, однако следующие части франшизы точно выйдут в ближайшие годы, заверили продюсеры.

«Битлджус 3» и «Minecraft в кино 2» неизбежно выйдут. Контракты ещё не заключены, однако это произойдёт.

«Битлджус 2» Тима Бёртона вышел осенью 2024 года и стал успехом для Warner Bros., собрав $ 451 млн в прокате. «Minecraft в кино» же уже стал одним из самых успешных фильмов компании и наверняка соберёт более $ 1 млрд в кино.

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