Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым вышла в онлайне

Драматическая лента «Кончится лето» с Юрой Борисовым вышла в цифре. Ленту уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм добрался до стримингового сервиса спустя 45 дней после выхода в прокате. За время показа картина заработала скромные 53 млн рублей, получив высокие отзывы от критиков и зрителей.

Сюжет ленты рассказывает о парне по имени Кеша, который возвращается в родной посёлок после пребывания в тюрьме. Там он устраивается работать на золотодобывающую артель, откуда его вскоре увольняют. Чтобы отомстить тем, кто его «кинул», Кеша крадёт золото и пускается в бега, взяв с собой младшего брата Тиму.

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Анора») и Макар Хлебников («Дети перемен»). Режиссёрами выступили Максим Арбугаев («Выход») и Владимир Мункуев («Нуучча»).