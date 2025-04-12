Расписание выхода второго сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой

Сегодня стартовал второй сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой. В продолжении спутником Доктора стала Белинда, которую сыграла Варада Сету («Андор»). Вместе герои отправляются на неизведанные ранее планеты, а также оказываются героями некоего мультфильма.

В продолжение шоу войдёт восемь эпизодов — в день премьеры показали только один. Финальная серия выйдет 31 мая. Шоураннером проекта вновь стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском 2005 года и вернулся к своей должности 20 лет спустя.

Расписание выхода второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой