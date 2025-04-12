Расписание выхода второго сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой
Сегодня стартовал второй сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой. В продолжении спутником Доктора стала Белинда, которую сыграла Варада Сету («Андор»). Вместе герои отправляются на неизведанные ранее планеты, а также оказываются героями некоего мультфильма.
В продолжение шоу войдёт восемь эпизодов — в день премьеры показали только один. Финальная серия выйдет 31 мая. Шоураннером проекта вновь стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском 2005 года и вернулся к своей должности 20 лет спустя.
Расписание выхода второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 апреля
|2-я серия
|19 апреля
|3-я серия
|26 апреля
|4-я серия
|3 мая
|5-я серия
|10 мая
|6-я серия
|17 мая
|7-я серия
|24 мая
|8-я серия
|31 мая
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