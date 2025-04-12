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Сериал Доктор Кто, 2-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой
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Сегодня стартовал второй сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой. В продолжении спутником Доктора стала Белинда, которую сыграла Варада Сету («Андор»). Вместе герои отправляются на неизведанные ранее планеты, а также оказываются героями некоего мультфильма.

В продолжение шоу войдёт восемь эпизодов — в день премьеры показали только один. Финальная серия выйдет 31 мая. Шоураннером проекта вновь стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском 2005 года и вернулся к своей должности 20 лет спустя.

Расписание выхода второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 апреля
2-я серия19 апреля
3-я серия26 апреля
4-я серия3 мая
5-я серия10 мая
6-я серия17 мая
7-я серия24 мая
8-я серия31 мая
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