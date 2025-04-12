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Sony временно перестала выпускать 8K-телевизоры

Sony временно перестала выпускать 8K-телевизоры
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Представитель Sony провёл с журналистами сессию вопросов и ответов. В ходе неё сотрудник заявил, что японская корпорация временно перестала выпускать телевизоры с разрешением 8K.

Отмечается, что последний раз модель с таким разрешением выходила в 2022 году — речь идёт про модель Sony Z9K. На данный момент телевизор уже снят с производства, поэтому производитель распродаёт накопленные запасы устройств.

Скорее всего, данное решение обусловлено низким интересом покупателей и малым количеством контента, которое поддерживает такое разрешение.

Ранее ассоциация потребительских технологий (CTA) заявила, что спрос на 8К-телевизоры стремительно падает. Согласно данным CTA, поставки таких устройств в мире не увеличиваются с каждым годом. К примеру, в 2022 году отгрузки составили 166 тысяч единиц, в 2023-м — 211 тысяч, а в 2024-м — только 143 тысячи.

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