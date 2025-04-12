Фильм «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных выйдет 11 сентября — первый трейлер

Вышел первый трейлер фильма «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных. Из ролика стало известно, что премьера леты состоится 11 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
Сюжет расскажет, как молодая пара застревает в лифте столичного небоскрёба с очень подозрительным незнакомцем, который знает про них всё. Замкнутое пространство становится для пары настоящей ловушкой, из которой не выбраться.
Режиссёром и автором сценария выступает Марюс Вайсберг. Главные роли в картине исполняют популярный певец Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов и другие.