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Фильм «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных выйдет 11 сентября — первый трейлер

Фильм «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных выйдет 11 сентября — первый трейлер
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Вышел первый трейлер фильма «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных. Из ролика стало известно, что премьера леты состоится 11 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Сюжет расскажет, как молодая пара застревает в лифте столичного небоскрёба с очень подозрительным незнакомцем, который знает про них всё. Замкнутое пространство становится для пары настоящей ловушкой, из которой не выбраться.

Режиссёром и автором сценария выступает Марюс Вайсберг. Главные роли в картине исполняют популярный певец Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов и другие.

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