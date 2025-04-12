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Вышел новый трейлер комедийного сериала «Пожить как люди» — старт 14 апреля

Вышел новый трейлер комедийного сериала «Пожить как люди» — старт 14 апреля
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Вышел новый трейлер комедийного сериала «Пожить как люди». В ролике показали центральных героев истории и несколько комедийных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат «Красному квадрату».

Шоу расскажет историю молодого человека, который неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых превращается в настоящий хаос, когда в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Ершов («Казанова»), Кузьма Сапрыкин («Движение вверх»), Ника Вигель («Триггер»), Анна Ардова («Любовь зла») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Алексей Зотов («Детективное агентство Мухича»).

Комедийное шоу стартует в эфире телеканала ТНТ уже 14 апреля в 20:00 мск.

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