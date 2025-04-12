Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL One Raleigh. Плей-офф. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер семейного фильма «Магия четырёх стихий»

Вышел русский трейлер семейного фильма «Магия четырёх стихий»
Комментарии

Вышел русский трейлер семейного фильма «Магия четырёх стихий». В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат SamFilm.

Лента будет основана на фэнтезийном произведении «Талисман четырёх стихий». Согласно синопсису, юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Только объединив свои силы с чародейками, она сможет спасти волшебный мир.

В актёрский состав вошли Ава Петш («Что видно отсюда»), Кора Трубе, Анна фон Зельд и другие. Кресло режиссёра занял Майк Марзук («Приключения пингвина Пола»).

Премьера экранизации состоится до конца 2025 года.

Материалы по теме
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android