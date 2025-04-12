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Брутальный Аарон Тейлор-Джонсон — на новом кадре фильма «28 лет спустя»

Брутальный Аарон Тейлор-Джонсон — на новом кадре фильма «28 лет спустя»
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Журналисты издания Collider опубликовали новый кадр фильма «28 лет спустя». На нём оказался изображён герой Аарона Тейлор-Джонсона, который держит в руках лук и пристально куда-то смотрит.

По сюжету сиквела, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Герой Киллиана Мёрфи по имени Джим не появится в картине.

Напомним, главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня.

Новый кадр

Фото: Collider/Sony Pictures

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