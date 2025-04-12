Российская драма «Агния» получила награду на кинофестивале во Франции

Во французском городе Кретей завершился 47-й Международный фестиваль женского кино. Российская драма «Агния» приняла участие в основном конкурсе и получила приз жюри.

Следующим кинофестивалем для фильма станет 48-й Internationale Grenzland-Filmtage, который пройдёт с 24 по 27 апреля. Главные роли в ленте исполнили Евгения Громова («Плейлист волонтёра») и Сергей Гилев («Кентавр»).

Согласно синопсису, своенравная печница Агния живёт на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жильё, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь, Агния использует его для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом.